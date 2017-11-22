В Ижевске главного бухгалтера ТСЖ подозревают в присвоении 200 тыс рублей

31-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Главного бухгалтера ТСЖ «Московский» в Ижевске подозревают в присвоении 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с 10 августа по 15 сентября 2017 года 31-летняя женщина незаконно перечислила деньги ТСЖ на свой счет и тратила их на личные нужды.

В рамках расследования в ТСЖ изъяты документы и допрошены сотрудники. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Женщине подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения»). Ей грозит до шести лет лишения свободы.