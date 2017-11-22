Пенсионера-педофила из Ижевска заподозрили в надругательстве над семью маленькими девочками

Мужчина заманивал пострадавших в квартиру.

Ижевск. Удмуртия. 62-летнего сантехника из Ижевска заподозрили в надругательстве над девочками шести-семи лет. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, мужчина заманивал пострадавших в квартиру.

Известно, что такие случаи происходили с июня 2016 по август 2017 года в Ленинском районе города.

«Подозреваемый знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет. Затем заманивал их к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием», - говорится в сообщении следователей.

При этом пожило мужчина давал девочкам деньги от 50 до 200 рублей. Информация поступила в правоохранительные органы после того как одна из девочек рассказала о случившемся родителям.

Злоумышленника задержали. Сейчас следствие установило уже семь девочек-потерпевших.

«В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство в виде педофилии», - говорится в сообщении.