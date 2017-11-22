  • $ 59.27 ↓
  • € 69.67 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пенсионера-педофила из Ижевска заподозрили в надругательстве над семью маленькими девочками

      11:35, 22 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:35, 22 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      74
      0
      #дети\n#Ижевск\n#педофил\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      74
      0

      Мужчина заманивал пострадавших в квартиру.

      Ижевск. Удмуртия. 62-летнего сантехника из Ижевска заподозрили в надругательстве над девочками шести-семи лет. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, мужчина заманивал пострадавших в квартиру.

      Известно, что такие случаи происходили с июня 2016 по август 2017 года в Ленинском районе города.

      «Подозреваемый знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет. Затем заманивал их к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием», - говорится в сообщении следователей.

      При этом пожило мужчина давал девочкам деньги от 50 до 200 рублей. Информация поступила в правоохранительные органы после того как одна из девочек рассказала о случившемся родителям.

      Злоумышленника задержали. Сейчас следствие установило уже семь девочек-потерпевших.

      «В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство в виде педофилии», - говорится в сообщении. 

      11:35, 22 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      74
      0
      #дети\n#Ижевск\n#педофил\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      12902

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7379
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6478
      18:41, 16 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      5744
      08:00, 15 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      5471
      09:48, 21 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4138

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1849
      17:27, 15 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      958
      09:21, 18 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      930
      13:27, 15 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      925
      10:46, 19 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1734

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1289
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1078
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      860
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      689
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      21 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017