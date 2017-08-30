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      Власти Воткинского района продали земельный участок по заниженной цене

      13:17, 30 августа, 2017
      13:17, 30 августа, 2017
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      #Воткинск\n#власть и чиновники\n#следствие\n#финансы и деньги\n#происшествие
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      Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

      Воткинск. Удмуртия. Следователи проверяют деятельность администрации Воткинского района и бывшего главы района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

      «На одном из видеохостингов  выявлен видеоролик, <…> где идет речь о неправомерных действиях должностных лиц муниципального образования «Воткинский район», связанных с  неправомерным изъятием земельных ресурсов из муниципальной собственности», - отмечают правоохранители.

      После этого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как удалось выяснить, в марте 2015 года сотрудники администрации Воткинского района продали директору одной из коммерческих организаций участок у деревни Костоваты по заниженной цене. За землю запросили 728 тыс. рублей.

      Расследование дела в настоящее время продолжается. Стражи порядка уже допросили сотрудников администрации.

      13:17, 30 августа, 2017
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      #Воткинск\n#власть и чиновники\n#следствие\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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