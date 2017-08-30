Власти Воткинского района продали земельный участок по заниженной цене

Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Воткинск. Удмуртия. Следователи проверяют деятельность администрации Воткинского района и бывшего главы района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

«На одном из видеохостингов выявлен видеоролик, <…> где идет речь о неправомерных действиях должностных лиц муниципального образования «Воткинский район», связанных с неправомерным изъятием земельных ресурсов из муниципальной собственности», - отмечают правоохранители.

После этого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как удалось выяснить, в марте 2015 года сотрудники администрации Воткинского района продали директору одной из коммерческих организаций участок у деревни Костоваты по заниженной цене. За землю запросили 728 тыс. рублей.

Расследование дела в настоящее время продолжается. Стражи порядка уже допросили сотрудников администрации.