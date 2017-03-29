14 лет тюрьмы получил житель Сарапула за двойное надругательство над падчерицей

Случаи произошли, когда девочке было 6 и 11 лет.

Сарапул. Удмуртия. 32-летнего жителя Сарапула признали виновным в надругательстве над 11-летней падчерицей. Происшествие случилось в августе 2016 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Ранее судимый мужчина нигде не работал и жил вместе с женой и ее дочерью от первого брака. Оставшись наедине с ребенком и выпив, мужчина совершил в отношение нее насильственные действия сексуального характера. После девочка выбежала из квартиры и рассказала обо всем бабушке, которая обратилась в полицию.

Выяснилось, что это не первый случай. Мужчина надругался над своей падчерицей еще и в 2011 году, когда ей было 6 лет.

Уголовное дело в отношение отчима возбудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.