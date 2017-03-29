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      14 лет тюрьмы получил житель Сарапула за двойное надругательство над падчерицей

      12:47, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:47, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      270
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#педофил\n#Удмуртия\n#изнасилование
      270
      0

      Случаи произошли, когда девочке было 6 и 11 лет.

      Сарапул. Удмуртия. 32-летнего жителя Сарапула признали виновным в надругательстве над 11-летней падчерицей. Происшествие случилось в августе 2016 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

      Ранее судимый мужчина нигде не работал и жил вместе с женой и ее дочерью от первого брака. Оставшись наедине с ребенком и выпив, мужчина совершил в отношение нее насильственные действия сексуального характера. После девочка выбежала из квартиры и рассказала обо всем бабушке, которая обратилась в полицию.

      Выяснилось, что это не первый случай. Мужчина надругался над своей падчерицей еще и в 2011 году, когда ей было 6 лет.

      Уголовное дело в отношение отчима возбудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

      Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

      12:47, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      270
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#педофил\n#Удмуртия\n#изнасилование
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