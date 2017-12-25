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      Региональный этап Open Innovations Startup Tour пройдет в Ижевске 13-14 марта

      14:59, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:59, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      213
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Сколково\n#Удмуртия\n#инновации\n#стартапы
      Фото: vk.com/russianstartuptour
      213
      0

      Это самое масштабное в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд

      Ижевск. Удмуртия. Региональный этап Open Innovations Startup Tour пройдет в Ижевске 13-14 марта. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это самое масштабное в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Его организует фонд «Сколково» при содействии других национальных институтов развития.

      Столица республики в первый раз примет Startup Tour.

      «Высокотехнологичные производства, IT-технологии – приоритетные направления в развитии экономики региона. В этой сфере показатели Удмуртии выглядят очень неплохо, выше среднероссийских. Например, доля ИТ-сектора в ВРП насчитывает более 6%. IT-стартапы успешно привлекают средства, как на внутренних, так и на внешних рынках. О серьезном внимании к развитию сферы информационных технологий также свидетельствует и появление профильного министерства информатизации и связи. Мы целенаправленно подавали заявку на участие в стартап-туре. Его проведение в Ижевске станет хорошим, знаковым событием и позволит выявить будущих лидеров экономики Удмуртии, представить их инновационные проекты в сфере ИТ, связи, телекоммуникаций, промышленности», - отметил первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

      Стоит отметить, что в Удмуртии насчитывается более десятка индустриальных парков, бизнес-инкубаторов и инжиниринговых центров. Популярностью пользуются республиканский бизнес-инкубатор, сопровождающий порядка 40 предприятий, региональный центр инжиниринга, оказавший поддержку около сотни компаний, индустриальный парк «Развитие» и другие организации. Также в республике функционируют три кластера: машиностроительный, туристско-рекреационный и промышленный кластер производства нефтегазового оборудования.

      В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше 5 ты. молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.

      Ведущие эксперты Фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия и менторские сессии. Каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте, включающий детальный анализ его сильных и слабых сторон.

      Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

      14:59, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      213
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Сколково\n#Удмуртия\n#инновации\n#стартапы

       

       

       

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