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В Ижевске с 19 ноября стартуют бесплатные курсы оказания первой помощи 

12:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске с 19 ноября стартуют бесплатные курсы оказания первой помощи 
12:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
492
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#курсы\n#первая помощь
Источник фото: Клаудио Шварца на Unsplash
492
0

Обучение рассчитано на четыре занятия. 

Ижевск. Удмуртия. С 19 ноября в Ижевске все желающие смогут пройти бесплатные курсы оказания первой помощи (16+). Занятия будут проходить в Ижевской медакадемии. Об этом сообщили в администрации города. 

Сотрудники Ресурстного центра первой помощи Удмуртии подготовили программу из четырёх занятий. Участники научатся оказывать доврачебную помощь при травмах и кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, отравлениях, ожогах, утоплении, инфаркте и инсульте, панической атаке, отсутствии дыхания и сознания.

В программу также добавлено обучение использованию автоматического дефибриллятора «Аксион». 

Для участия в обучении необходима регистрация по ссылке до 15 ноября. 

12:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
492
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#курсы\n#первая помощь