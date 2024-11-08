В Ижевске с 19 ноября стартуют бесплатные курсы оказания первой помощи 

Ижевск. Удмуртия. С 19 ноября в Ижевске все желающие смогут пройти бесплатные курсы оказания первой помощи (16+). Занятия будут проходить в Ижевской медакадемии. Об этом сообщили в администрации города.

Сотрудники Ресурстного центра первой помощи Удмуртии подготовили программу из четырёх занятий. Участники научатся оказывать доврачебную помощь при травмах и кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, отравлениях, ожогах, утоплении, инфаркте и инсульте, панической атаке, отсутствии дыхания и сознания.

В программу также добавлено обучение использованию автоматического дефибриллятора «Аксион».

Для участия в обучении необходима регистрация по ссылке до 15 ноября.