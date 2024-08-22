Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В ожидании диализа около 50 пациентов в Удмуртии не смогли воспользоваться социальным такси

15:05, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В ожидании диализа около 50 пациентов в Удмуртии не смогли воспользоваться социальным такси
15:05, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
78
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#гемодиализ
Фото: Минздрав УР
78
0

Поставщик услуги пропал и не выходит на связь.

Ижевск. Удмуртия. С пояснениями в своём ТГ-канале обратился министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«С 2015 года из бюджета республики нашим больницам выделяются средства на перевозку пациентов, которые нуждаются в этой процедуре. Много лет больницы заключали договоры на перевозку пациентов с поставщиками услуги, и ранее нареканий на их работу не было. К сожалению, сейчас возникла ситуация, когда поставщик нарушил условия договора и перестал выходить на связь. В результате около 50 наших пациентов не смогли воспользоваться услугой социального такси», — отметил министр.  

Он сообщил, что оперативно провёл встречу с главными врачами всех больниц, где возникли проблемы. На сегодняшний день перевозки возобновлены, часть больниц заключили разовые договоры с другими поставщиками, часть — задействовали собственный транспорт.  

«Если у вас или и кого-то из родных возникла такая ситуация – сообщите, пожалуйста. Буду держать ситуацию под личным контролем», — резюмировал доктор Багин.

15:05, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
78
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#гемодиализ