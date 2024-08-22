В ожидании диализа около 50 пациентов в Удмуртии не смогли воспользоваться социальным такси

Ижевск. Удмуртия. С пояснениями в своём ТГ-канале обратился министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«С 2015 года из бюджета республики нашим больницам выделяются средства на перевозку пациентов, которые нуждаются в этой процедуре. Много лет больницы заключали договоры на перевозку пациентов с поставщиками услуги, и ранее нареканий на их работу не было. К сожалению, сейчас возникла ситуация, когда поставщик нарушил условия договора и перестал выходить на связь. В результате около 50 наших пациентов не смогли воспользоваться услугой социального такси», — отметил министр.

Он сообщил, что оперативно провёл встречу с главными врачами всех больниц, где возникли проблемы. На сегодняшний день перевозки возобновлены, часть больниц заключили разовые договоры с другими поставщиками, часть — задействовали собственный транспорт.

«Если у вас или и кого-то из родных возникла такая ситуация – сообщите, пожалуйста. Буду держать ситуацию под личным контролем», — резюмировал доктор Багин.