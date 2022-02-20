В ковид-центры Удмуртии за сутки поступило более сотни пациентов

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковид подтвердился у 2 980 человек, 121 из них госпитализировали. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На амбулаторном лечении находятся 33 320 жителей республики.

Состояние больных в ковид-центрах: 1 096 — в средней степени тяжести, 279 — в тяжёлом, 69 пациентов на ИВЛ. Зарегистрировано 13 смертей. Возраст мужчин: 34, 55, 55, 66, 66, 69, 70, 83, 83 и 86 лет; Возраст женщин: 67, 82 и 83 года.

В это время из больниц выписали 1 022 человека.