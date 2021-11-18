Ребёнка-инвалида в Удмуртии обеспечат необходимым лекарством после вмешательства прокуратуры

Обязанность исполнения суд возложил на республиканский Минздрав.

Воткинск. Удмуртия. Суд удовлетворил требования прокурора об обеспечении ребёнка-инвалида лекарством по жизненным показаниям. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в четверг, 18 ноября.

Сообщается, что в связи с поступившим обращением Воткинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о соблюдении прав детей-инвалидов на льготное лекарственное обеспечение, в ходе которой выявила нарушения прав ребёнка-инвалида на обеспечение лекарством.

Проверка установила, что несовершеннолетний страдает редким орфанным заболеванием. Консилиумом врачей обособленного структурного подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, а также решением врачебной комиссии медицинской организации в связи с абсолютными показаниями и отсутствием альтернативных препаратов для лечения заболевания принято решение о назначении ребёнку к индивидуальному применению и ввозу не зарегистрированного на территории России лекарственного препарата «Вигабатрин».

При этом до настоящего времени трёхлетний ребёнок указанным препаратом не обеспечен. В связи с выявленными нарушениями межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на министерство здравоохранения Удмуртии обеспечить ребёнка необходимым лекарством в нужном объёме.

Требования прокурора удовлетворены. На его контроле находится исполнение решения суда.