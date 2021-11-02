Свыше 1000 вакцинированных жителей Удмуртии заразились коронавирусом

Для достижения коллективного иммунитета 80% совершеннолетних граждан республики должны быть привиты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после вакцинации от коронавируса заболели 1367 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В Удмуртии проводится бесплатная вакцинация населения против коронавируса. По данным на 1 ноября 2021 года первую прививку поставили 543 059 жителей, полный курс вакцинации прошли 349 253 человека, 100 453 человек привились однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, в регионе должны быть привиты 80% взрослого населения — это 924 245 человек.

Вакцинация не исключает возможность заражения ковидом, за время пандемии в Удмуртии после прохождения двух прививок коронавирусом заразились 1367 жителей. Из них 1027 пациентов поставили вакцину «Спутник V», это 0,34% от всех привившихся этим препаратом, 261 заразившийся ранее ставил «ЭпикВакКорону», это 0,62%, «КовиВак» — 10 или 0,64%, «Спутник Лайт» — 69 или 0,0%.