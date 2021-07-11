За последние сутки в Удмуртии выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть 25 детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 56 жителей Ижевска, 16 жителей Можги, 11 жителей Глазова, 9 жителей Воткинска, 9 жителей Кезского района, 9 жителей Вавожского района, 7 жителей Игринского района, 6 жителей Воткинского района, 6 жителей Увинского района, 4 жителей Ярского района, 2 жителей Завьяловского района, по одному жителю — в Балезинском, Селтинском и Шарканском районах.

Среди заболевших есть 25 детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

За сутки скончалось пятеро человек: двое мужчин 46 и 70 лет, а также три женщины: одна 75 лет, двум было по 85 лет. Выздоровели 43 человека.

На 11 июля в Удмуртии зафиксировали 37 124 случая заболевания COVID-19, 535 человек скончались, а 32 640 — выздоровели. 151 пациент находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 227 959 жителей республики. 158 017 из них получили второй компонент.