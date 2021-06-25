Количество новых случаев коронавируса в Удмуртии перешагнуло отметку в 70 заболевших

Скончался один пациент.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус выявили у 75 человек. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», на утро 25 июня среди заболевших оказались 6 детей до 14 лет и 22 человека старше 65 лет.

Из общего числа заразившихся 33 человека – жители Ижевска, 13 – Воткинска, 7 – Сюмсинского района, 5 – Воткинского района, 4 – Можги, по три случая в Вавожском и Селтинском районе, по два – в Завьяловском и Кизнерском, по одному – в Сарапуле, Можгинском и Увинском районах.

Выздоровел 41 пациент. Скончался мужчина 76 лет.

Вакцинацию от ковида прошли 160 376 человек, из них 127 820 получили второй компонент.