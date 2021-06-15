В Ижевске возобновили операции по пересадке роговой оболочки

Первую успешную операцию прошел 71-летний житель Сарапула.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновили пересадку роговицы глаза. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии, первую операцию провели в республиканской офтальмологической клинической больнице. Помощь получил 71-летний житель Сарапула.

Пересадка роговицы относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Приостановка проведения таких операций была вызвана организационными трудностями, пояснили в пресс-службе Минздрава республики.

Сейчас в Удмуртии в кератопластике нуждаются около 50 человек. Ранее пациентов с такой патологией направляли в федеральные центры, очереди на операцию люди ждали по 2-3 года. Сейчас эту помощь нуждающиеся могут получить, не выезжая за пределы республики. Операцию проведут опытные врачи республиканской офтальмологической клинической больницы.

Как рассказал главный врач РОКБ Сергей Иванов, операция по пересадке роговицы проводится бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. За год хирурги-офтальмологи смогут оказать эту помощь 100 пациентам. Оперировать будут не только жителей Удмуртии, но и других регионов.

Наша справка: кератопластика – микрохирургическая операция, которая позволяет восстановить анатомическую форму и функции роговицы и устранить врожденные или приобретенные дефекты. В ходе пересадки пораженный участок роговой оболочки полностью или частично заменяют донорским трансплантатом.