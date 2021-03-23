40 медсестер и акушерок планируется устроить на работу на селе в Удмуртии в этом году

Программа «Земский фельдшер» будет распространяться на специалистов среднего медицинского звена.

Ижевск. Удмуртия. Правительство расширило перечень специалистов, которые смогут рассчитывать на единовременные выплаты в случае трудоустройства в районные больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Напомним, программа «Земский доктор», призванная поддержать врачей, согласных работать в сельской местности, действует в Удмуртии с 2012 года. С 2018 года районные и участковые больницы приглашают на работу фельдшеров в рамках проекта «Земский фельдшер». Только в прошлом году по этим программам штат сельских больниц и амбулаторий пополнили 72 врача и 36 фельдшеров. Специалисты с высшим медицинским образованием получают «подъемные» в размере 1,5 и 1 миллион рублей, фельдшеры - в сумме 750 и 500 тысяч. За все время действия программ в районные больницы пришло работать более 600 медиков.

Сейчас в программу «Земский фельдшер» внесены поправки – теперь стать ее участниками и получить единовременные выплаты также смогут акушерки и медицинские сестры. До конца года в республике планируется принять в лечебные учреждения 67 врачей и 40 медицинских работников среднего звена. На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделено более 120 миллионов рублей.