За сутки в Удмуртии 190 человек заразились коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 190 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 119 жителей Ижевска, 20 жителей Увинского района, 13 жителей Можги, 9 жителей Алнашского района, 6 жителей Граховского района, 5 жителей Глазова.

По 3 случая в Малопургинском и Дебёсском районах, по два случая зарегистрировано в Игринском, Кизнерском, Можгинском, Юкаменском районах, по одному случаю в Сарапуле, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах.

На 9 января в Удмуртии зафиксировано 21 732 случая заболевания COVID-19, 308 человек погибли, а 17 869 — выздоровели. 160 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.