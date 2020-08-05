Реабилитационное отделение Сарапульской детской больницы откроют в 2021 году

В этом году в отведённых под отделение помещениях сделают ремонт.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской детской городской больнице появится реабилитационное отделение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

«Результаты мониторинга показали, что в городе и районах увеличилось количество детей-инвалидов. Практика показала, что выездная помощь даёт низкий результат обследования. Неосведомлённость родителей и недостаток узких специалистов указывают на то, что нуждающихся в помощи детей гораздо больше», — говорится в сообщении.

В первом квартале 2020 года в детской больнице открылось отделение медико-санитарной помощи, также появились новые специалисты: врач-реабилитолог, медицинский психолог и логопед.

В четвёртом квартале планируется обустройство отделения реабилитации. В выделенных под него помещениях пройдёт ремонт, а палаты оснастят необходимым оборудованием.

«До открытия отделения специалистами будут разработаны разные программы по реабилитации детей от рождения до 18 лет. С этой целью в настоящее время идет освоение новых технологий и изучаются диагностики», — отметили в администрации.

Отделение откроет свои двери в начале 2021 года.