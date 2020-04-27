Второй в Удмуртии обсерватор для прохождения карантина по коронавирусу создадут в Глазове

Первый открыт в санатории «Металлург» в Ижевске.

Глазов. Удмуртия. Обсерватор для прохождения карантина по коронавирусу приезжающим в Удмуртию из других регионов создадут в Глазове. Как сообщила ГТРК «Удмуртия» в понедельник, 27 апреля, об этом журналистам рассказал глава республики Александр Бречалов.

Учреждение будет принимать вахтовиков и граждан с симптомами заболевания, которые возвращаются в Удмуртию и должны пробыть две недели в изоляции.

«У нас если раньше в Глазове в поезде из Москвы было 15-20 пассажиров, сейчас выкуплено билетов почти 200 на 30 апреля. Поэтому контроль раз, размещение в обсервации два, чтобы не везти их в Ижевск», — пояснил ГТРК «Удмуртия» глава республики Александр Бречалов.

Напомним, один обсерватор уже открыт в санатории «Металлург» в Ижевске.