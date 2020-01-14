Дмитрий Медведев призвал главу Удмуртии уделять больше внимания поликлиникам

Встреча прошла в подмосковной резиденции премьер-министра.

Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов. Глава правительства призвал руководителя региона уделить внимание модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба руководства республики.

«2019 год в Удмуртии был объявлен Годом здоровья. И изношенность материально-технической базы, и большой дефицит кадров. <…> У нас не очень хорошие показатели, связанные со смертностью от инфарктов и от инсультов в кусте из пяти районов, центром которого является Увинский, где не было сердечно-сосудистого отделения. Людей приходилось возить в Ижевск. Тот самый золотой час терялся», — рассказал Александр Бречалов.

По его словам, благодаря нацпроекту «Здоровье» удалось начать запуск центра с современным оборудованием. От ближайших районов до него можно будет добраться всего за 20-30 минут. Однако одной из главных проблем остаётся износ тяжёлого оборудования. На 2017 год этот процент износа составлял 70%.

«В отношении первичной помощи определённые решения приняты. Если говорить о тяжёлом оборудовании, то мы уже один раз меняли его во многих регионах. Но даже оно устаревает, а через 10 лет подлежит замене. Ещё надо будет обратить внимание на состояние первичных объектов по медицине, я имею в виду поликлиники, ЦРБ», — сообщил Медведеву глава Удмуртии.

Премьер-министр России отметил, что в этом вопросе необходимы инвестиции, чтобы диагностика и медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях. Медведев подытожил, что эту программу реализовывать надо будет в том числе и вместе с Удмуртией.