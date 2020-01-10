Сотрудники Роспотребнадзора Удмуртии изъяли из оборота 635 единиц никотиновых пэков

В хоте экспертизы от пэков погибли лабораторные животные.

Ижевск. Удмуртия. В ходе проверок, проведенных Роспотребнадзором Удмуртии, с продажи снято 635 единиц никотиновых пэков и составлено два протокола об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам экспертизы смесей установлено, что пэки представляют серьёзную угрозу для здоровья из-за токсического воздействия на центральную нервную систему. В смесях обнаружен свинец – вещество, относящееся к чрезвычайно опасным соединениям, а содержание никотина в них превысило нормы от 4,8 до 30 раз. Введение этих смесей в желудок и аппликации на слизистую оболочку рта вызвало гибель лабораторных животных», - говорится в сообщении.

Также в ходе проверок составлено два протокола об административном правонарушении. Изъятие никотиновых смесей из оборота продолжается.

Напомним, что с 10 января в республике вступил в силу закон об ограничении продажи некурительных смесей.