«Мышиной» лихорадкой в Удмуртии стали болеть в 1,7 раза чаще

В 2019 году зарегистрирован один летальный исход.

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2019 года заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Удмуртии оказалась в 1,7 раз выше, чем годом ранее. ГЛПС переболели 1004 человека, в том числе 36 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Эпидемиологическая обстановка по «мышиной» лихорадке в Удмуртии по-прежнему остается напряженной. В отличие от горожан, заболеваемость сельских жителей в 1,4 раза выше. Территориями эпидемиологического риска сегодня являются: Сюмсинский, Селтинский, Кизнерский, Увинский, Завьяловский, Якшур-Бодьинский районы. Один летальный исход зарегистрирован в Сюмсинском районе.

Основной путь заражения – бытовой (46%), на втором месте садоогородный (27%), случайно-лесной – 7%.