Царина и Климентий родились в Ижевске

Всего на прошедшей неделе появились на свет 190 малышей.

Ижевск. Удмуртия. 190 детей родились в Ижевске на неделе с 27 марта по 2 апреля 2017 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, из них 91 – мальчики, и 99 – девочки.

Также появилась на свет одна двойня.

Первенец родился в 72 семьях, второй ребенок – в 82 семьях, третий – в 26, четвертый – в 8, пятый – в 2 семьях.

Самыми популярными именами для новорожденных стали Андрей, Данил, Михаил, Арина и Мария. Встречались и редкие имена, такие как Климентий, Андриан, Марта, Царина.

Напомним, ранее стало известно, что население Удмуртии за январь и февраль 2017 года уменьшилось на 663 человека. В январе, феврале текущего года в республике родились 2 944 ребенка – это на 448 детей меньше этого же промежутка времени прошлого года. Умерло 3 415 человек - на 141 больше, чем в тот же период 2016. Среди них 16 детей в возрасте до одного года.