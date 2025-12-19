Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска строят новогодние ледяные горки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уже собраны деревянные каркасы. Сейчас их покрывают их льдом. Горки разместят в нижней части площади.

Напомним, в этом году традиционный ледовый городок заменят световыми фигурами. Появятся праздничная входная группа, фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Для гостей оборудуют несколько тематических зон. Между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург» появится фотозона. В ледовом лабиринте проведут семейный квест по мотивам удмуртских сказок. А «Сказочный лес» из 30 ёлок украсят игрушками, которые символизируют города и районы республики.

Каток откроют 28 декабря. К этому времени завершат заливку льда и праздничное оформление. Для посетителей будут работать тёплая раздевалка, камера хранения и пункт проката коньков. Приходить можно и со своими коньками — вход на лёд бесплатный.

Все мероприятия 0+