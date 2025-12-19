Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

На Центральной площади Ижевска устанавливают ледяные горки

09:30, 19 декабря, 2025
Максим Александров
На Центральной площади Ижевска устанавливают ледяные горки
09:30, 19 декабря, 2025
Максим Александров
19
0
Источник фото: администрация Ижевска
19
0

Деревянные каркасы уже есть, сейчас их покрывают их льдом.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска строят новогодние ледяные горки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уже собраны деревянные каркасы. Сейчас их покрывают их льдом. Горки разместят в нижней части площади.

Напомним, в этом году традиционный ледовый городок заменят световыми фигурами. Появятся праздничная входная группа, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. 

Для гостей оборудуют несколько тематических зон. Между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург» появится фотозона. В ледовом лабиринте проведут семейный квест по мотивам удмуртских сказок. А «Сказочный лес» из 30 ёлок украсят игрушками, которые символизируют города и районы республики.

Каток откроют 28 декабря. К этому времени завершат заливку льда и праздничное оформление. Для посетителей будут работать тёплая раздевалка, камера хранения и пункт проката коньков. Приходить можно и со своими коньками — вход на лёд бесплатный.

Все мероприятия 0+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:30, 19 декабря, 2025
Максим Александров
19
0