Ижевск. Удмуртия. Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии опубликовало акт государственной историко-культурной экспертизы «Бодалёвского завода» в Ижевске. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Эксперту предстояло определить возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Пивоваренный завод», 1882-1889 гг. на улице Милиционной, 3. В ходе анализа работ, которые планирует проводить в ходе реставрации собственник здания, сделан вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении оных.

Граждане могут ознакомиться с этим актом и направить замечания и предложения в госорган по адресу: Ижевск, ул. М. Горького, 73, или на электронный адрес mail@ao.udmr.ru

Замечания и предложения должны содержать Ф.И.О., контактные данные, подпись и обоснования возражений и предложений.