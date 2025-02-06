Ижевск. Удмуртия. Жители дома №35 по улице Орджоникидзе у Дома дружбы народов в Ижевске не первый год живут под угрозой очередного затопления. Всему виной неудовлетворительное состояние кровли, которая в последний раз капитальный ремонт видела в 2008 году. Управлением дома занимается МУП «СпДУ».

«Сусанин» уже бывал в этом доме весной 2023 года, почти сразу после очередного подтопления квартир. После нашего обращения в городскую администрацию ситуация обещала наладиться, на 2023 год был запланирован капитальный ремонт крыши, найден подрядчик. Однако работы так и не начались, а жителей попросили подождать ещё — до 2028-2030 годов.

Мы посетили этот дом ещё раз, для фиксации деструктивных изменений. Фасад здания ещё больше обсыпался, стала видна кирпичная кладка, внутри обсыпаются потолки и штукатурка, в санузлах сырость и плесень.

«Главная проблема: отсутствие ремонта крыши, аварийное состояние многих внутридомовых узлов, а также бездействие управляющей компании. Многие квартиры покинуты, жить там невозможно. Затопления грозят не только личному имуществу, но и электрике. Это даже стало причиной возгорания в одной из квартир», — рассказывает старший по дому Геннадий Русских.

В управлении благоустройства Ижевска сообщили, что сроки капитального ремонта крыши перенесены на основании решения комиссии, которая установила, что в капитальном ремонте крыши и внутренних систем нет необходимости и можно обойтись текущими восстановительными работами.

Жильцы с таким раскладом не согласны и намерены добиваться признания дома аварийным.

«Проведено собрание жильцов. Большая часть проголосовала «за» признание дома аварийным. Следующим шагом будет назначение комиссии, которая подтвердит аварийность дома. Тогда уже управляйка должна направить документы о признании дома аварийным в администрацию», — рассказал Геннадий Русских.

Отметим, что дом построен в 1948 году в качестве общежития. Это здание из второго поколения застройки Соцгорода, которое пришло на смену деревянным баракам в первые послевоенные годы.