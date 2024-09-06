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В Ижевске на фестивале РЯБИНАfest планируют сварить 200 литров рябинового варенья

14:20, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске на фестивале РЯБИНАfest планируют сварить 200 литров рябинового варенья
14:20, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#рябина\n#фестиваль\n#Ижевск\n#кирова\n#варение
Фото: unsplash.com (KIRILL TALALAEV)
315
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Помочь мастерицам рябиноварения смогут горожане и гости Ижевска 21 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 21 сентября, с 11:00 часов в ижевском парке Кирова пройдёт фестиваль РЯБИНАfest* (0+), на котором горожане и гости столицы смогут попробовать себя в приготовлении варенья, изготовить обереги из рябины и поучаствовать в розыгрышах. Об этом на брифинге журналистам рассказала и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Организаторы фестиваля планируют побить рекорд прошлого года и сварить свыше 200 литров рябинового варенья. «Давайте посмотрим, как это будет, примем непосредственное участие в этом мероприятии, мне кажется, это будет как минимум вкусно», – поделилась Ольга Абрамова.

Под конец пройдёт грандиозный финиш байкеров, которые сразятся между собой в рябиновый боулинг.

*фест

14:20, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
315
0
#рябина\n#фестиваль\n#Ижевск\n#кирова\n#варение