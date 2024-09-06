В Ижевске на фестивале РЯБИНАfest планируют сварить 200 литров рябинового варенья

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 21 сентября, с 11:00 часов в ижевском парке Кирова пройдёт фестиваль РЯБИНАfest* (0+), на котором горожане и гости столицы смогут попробовать себя в приготовлении варенья, изготовить обереги из рябины и поучаствовать в розыгрышах. Об этом на брифинге журналистам рассказала и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Организаторы фестиваля планируют побить рекорд прошлого года и сварить свыше 200 литров рябинового варенья. «Давайте посмотрим, как это будет, примем непосредственное участие в этом мероприятии, мне кажется, это будет как минимум вкусно», – поделилась Ольга Абрамова.

Под конец пройдёт грандиозный финиш байкеров, которые сразятся между собой в рябиновый боулинг.

*фест