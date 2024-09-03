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В Сарапуле для детей из микрорайона Дубровка организовали новый школьный автобус

09:40, 03 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Сарапуле для детей из микрорайона Дубровка организовали новый школьный автобус
09:40, 03 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Сарапул\n#школьный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
93
0

Он будет курсировать на время ремонта трассы «Ижевск — Сарапул».

Сарапул. Удмуртия. Для обеспечения безопасности и удобства детей, живущих в микрорайонах Дубровка и Дубровка-2 в Сарапуле организовали школьный автобус. Об этом сообщил в соцсетях глава города Виктор Шестаков.

Потребность вызвана ремонтными работами на трассе «Ижевск — Сарапул», которые стартуют 4 сентября и продлятся десять дней. 

Школьный автобусный маршрут будет доставлять учеников до школы №25 и обратно:

- первый рейс 07:15 – 07:50;

- второй рейс 12:40 – 13:15;

- третий рейс 18:00 – 18:35.

Градоначальник отметил, что встреча детей должна проходить по указанным в схеме остановкам автобуса.

09:40, 03 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Сарапул\n#школьный транспорт