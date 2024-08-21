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Сквер имени Зверева появился в Ижевске

17:55, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сквер имени Зверева появился в Ижевске
17:55, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
185
0
#Ижевск\n#городская среда\n#сквер
Фото: Яндекс Карты
185
0

Он расположился неподалёку от перекрёстка улиц Промышленной и Воровского.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился сквер имени Зверева. Постановление за подписью главы города Дмитрия Чистякова опубликовали на муниципальном портале.

«Присвоить скверу, расположенному в северной части земельного участка по адресу: Ижевск, ул. Промышленная, 6 наименование "Сквер имени В. И. Зверева"», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, 21 августа.

Кем был мемориализированный В. И. Зверев в документе не уточняется.

17:55, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
185
0
#Ижевск\n#городская среда\n#сквер