В Ижевске начинают благоустраивать лесопарковую территорию на улице Ворошилова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартует реализация проекта по благоустройству лесополосы на улице Ворошилова, одного из востребованных среди жителей Устиновского района мест для прогулок. О начале работ сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в 2023 году проект облагораживания лесопарковой зоны на улице Ворошилова стал победителем рейтингового голосования за выбор территории, которая будет благоустроена в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Тогда за проект проголосовали более 20 тыс. жителей столицы.

Отметим, в 2020 году здесь уже проложили пешеходные дорожки по периметру зеленых насаждений. Нынешние работы станут вторым этапом благоустройства, задача которого создать инфраструктуру для прогулок и тихого отдыха.

В лесополосе обустроят сеть пешеходных дорожек, основные направления для пешеходов будут выполнены из асфальта, второстепенные дорожки отсыплют гранитной крошкой. Вдоль дорожек установят более 90 опор наружного освещения и 83 видеокамеры.

Для комфортного отдыха горожан также появятся скамейки, урны и велопарковка, а также система указателей. В будущем здесь планируется построить детский игровой городок и павильоны, площадки под них подготовят уже в этом году.

Указанные работы подрядчик должен закончить до 31 октября.