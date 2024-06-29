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Улица имени героев СВО появится в Ижевске

15:24, 29 июня, 2024
Улица имени героев СВО появится в Ижевске
15:24, 29 июня, 2024
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#герои СВО\n#название улиц\n#Ижевск
Фото: ИА "Сусанин"
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Данный объект расположен на территории «Пирогово» Ленинского района.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска на территории «Пирогово» улица будет названа в честь героев СВО. 27 июня 2024 года глава города Дмитрий Чистяков подписал соответствующее постановление.  

Согласно документу, официально улица называется имени «Героев Специальной Военной Операции» или сокращенно — улица «Героев СВО». Главному управлению архитектуры и градостроительства администрации Ижевска поручено внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.

Также в жилом микрорайоне «Люлли» Первомайского района утверждены следующие наименования улиц: «Имени историка О. В. Севрюкова», «Имени В. М. Пескишева», «Имени М. Е. Зыкова».

Напомним, месяц назад это решение было принято на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. 

 

15:24, 29 июня, 2024
175
0
#герои СВО\n#название улиц\n#Ижевск