Улица имени героев СВО появится в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска на территории «Пирогово» улица будет названа в честь героев СВО. 27 июня 2024 года глава города Дмитрий Чистяков подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, официально улица называется имени «Героев Специальной Военной Операции» или сокращенно — улица «Героев СВО». Главному управлению архитектуры и градостроительства администрации Ижевска поручено внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.

Также в жилом микрорайоне «Люлли» Первомайского района утверждены следующие наименования улиц: «Имени историка О. В. Севрюкова», «Имени В. М. Пескишева», «Имени М. Е. Зыкова».

Напомним, месяц назад это решение было принято на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.