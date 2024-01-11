В Ижевске благоустроили Школьный сквер на улице Промышленной

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилось благоустройство Школьного сквера. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Обновление общественного пространства на улице Промышленной завершилось в декабре 2023 года. Небольшой сквер располагается между школой №31 и школой искусств №9, отсюда и пошло его название.

Для ребят организовали пространство с зонами отдыха, перголой с качелями и оборудованием для игры в «морской бой». Теперь в Школьном сквере ученики смогут не только отдыхать во время перемен, но и устраивать выставки, проводить музыкальные и танцевальные репетиции и даже делать уроки.

В теплую погоду родителям будет удобнее дожидаться ребят с занятий на деревянных скамейках, а жители близлежащих домов смогут гулять, играть с детьми или кататься на велосипедах.