Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

В Ижевске благоустроили Школьный сквер на улице Промышленной

17:40, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске благоустроили Школьный сквер на улице Промышленной
17:40, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#сквер
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
35
0

В общественном пространстве появились зоны для отдыха и игр.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилось благоустройство Школьного сквера. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Обновление общественного пространства на улице Промышленной завершилось в декабре 2023 года. Небольшой сквер располагается между школой №31 и школой искусств №9, отсюда и пошло его название. 

Для ребят организовали пространство с зонами отдыха, перголой с качелями и оборудованием для игры в «морской бой». Теперь в Школьном сквере ученики смогут не только отдыхать во время перемен, но и устраивать выставки, проводить музыкальные и танцевальные репетиции и даже делать уроки. 

В теплую погоду родителям будет удобнее дожидаться ребят с занятий на деревянных скамейках, а жители близлежащих домов смогут гулять, играть с детьми или кататься на велосипедах. 

17:40, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#сквер