Воду из двух ижевских родников проверили в лаборатории Минприроды Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Минприроды Удмуртии по результатам проведённого опроса проверили качество воды в двух ижевских родниках. Результатами проверки делится пресс-служба министерства.

Были взяты пробы воды в роднике «Холодный ключ» в микрорайоне Малиновая гора и роднике №19 на улице Короткова. По результатам анализа воду из этих родников пить не рекомендуется.

В «Холодном ключе» завышено содержание нитратов. Их переизбыток грозит гипоксией, нарушением работы сердечно-сосудистой системы, а также способствует образованию кариеса. Воду обязательно нужно фильтровать.

В пробах второго родника оказались завышены показатели жесткости. Употребление её в сыром и неотфильтрованном виде может привести к возникновению камней из-за накопления солей в организме, ещё нарушается кислотно-щелочной баланс кожи. Такую воду нужно обязательно отстаивать, кипятить и фильтровать.

Кроме того, анализ показал отсутствие в воде вредных микроорганизмов.