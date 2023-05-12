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Траву начали косить вдоль магистралей в Ижевске

13:25, 12 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Траву начали косить вдоль магистралей в Ижевске
13:25, 12 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лето\n#трава
Фото: ИА «Сусанин»
93
0

В первую очередь работы идут там, где в высоту трава достигла 15 см.

Ижевск. Удмуртия. Для безопасности дорожного движения вдоль магистралей в Ижевске начали выкашивать траву. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь рабочие выходят на участки, где трава уже достигла 15 см в высоту. Так, её скосили на улице Пушкинской на участке от улицы Холмогорова до улицы Кирова, а также на улице 10 лет Октября от Пушкинской до Удмуртской.

Скосили траву и на разделительном газоне на улице 10 лет Октября между Удмуртской и 40 лет Победы, на улице Ленина от улицы Халтурина до Союзной, на улице Первомайской.

Всего за сезон скосят почти 2,2 млн кв. м травы. Работы МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) проведет не только в мае-июне, но также в августе и осенью.

Районные администрации также заключили контракты на покос травы в парках, скверах и других общественных территориях.

13:25, 12 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лето\n#трава