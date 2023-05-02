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Жители ижевских микрорайонов Культбазы с 4 мая останутся без горячей воды

17:00, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители ижевских микрорайонов Культбазы с 4 мая останутся без горячей воды
17:00, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гидравлические испытания
Фото: unsplash.com
285
0

Здесь пройдут гидравлические испытания. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 4 мая стартует 4-й этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячей воды останутся жители микрорайонов Культбазы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». 

Работы начнутся с опережением графика на две недели. Это стало возможным благодаря более раннему завершению отопительного сезона.

В рамках испытаний в трубах повысят давление сетевой воды, что позволит выявить дефекты и оперативно их устранить, чтобы исключить порывы на ветхих участках в предстоящий отопительный период. 

К сожалению, гидравлические испытания предусматривают отключение горячей воды в жилых домах. В рамках 4-го этапа от ресурса по 17 мая отключат следующие адреса:

·        улица 10 лет Октября, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55Б, 60Б к.1, 60Б к.2, 60Б к.3, 61, 62;

·        улица Авангардная, 1, 2, 3, 3а, 4, 4Б, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

·        улица Бабушкина, 156;

·        проезд Бабушкина, 108;

·        улица Грибоедова, 2, 30а;

·        улица Льва Толстого, 7а, 9, 11, 17, 24, 26, 28, 34;

·        улица Репина, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;

·        улица Редукторная, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8;   

·        проезд Редукторный, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

·        улица Серова, 65, 67, 69, 79;

·        улица Софьи Ковалевской, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;

·        улица Тимирязева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

·        улица Удмуртская, 304;

·        улица Холмогорова, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92;

·        улица Шишкина, 1а, 3.

17:00, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гидравлические испытания