Жители ижевских микрорайонов Культбазы с 4 мая останутся без горячей воды

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 4 мая стартует 4-й этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячей воды останутся жители микрорайонов Культбазы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Работы начнутся с опережением графика на две недели. Это стало возможным благодаря более раннему завершению отопительного сезона.

В рамках испытаний в трубах повысят давление сетевой воды, что позволит выявить дефекты и оперативно их устранить, чтобы исключить порывы на ветхих участках в предстоящий отопительный период.

К сожалению, гидравлические испытания предусматривают отключение горячей воды в жилых домах. В рамках 4-го этапа от ресурса по 17 мая отключат следующие адреса:

· улица 10 лет Октября, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55Б, 60Б к.1, 60Б к.2, 60Б к.3, 61, 62;

· улица Авангардная, 1, 2, 3, 3а, 4, 4Б, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

· улица Бабушкина, 156;

· проезд Бабушкина, 108;

· улица Грибоедова, 2, 30а;

· улица Льва Толстого, 7а, 9, 11, 17, 24, 26, 28, 34;

· улица Репина, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;

· улица Редукторная, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8;

· проезд Редукторный, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

· улица Серова, 65, 67, 69, 79;

· улица Софьи Ковалевской, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;

· улица Тимирязева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

· улица Удмуртская, 304;

· улица Холмогорова, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92;

· улица Шишкина, 1а, 3.