Администрация Ижевска: забор у ТРЦ «Италмас» соответствует нормативам высотности

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прокомментировали возможность установки высокого забора в ТРЦ «Италмас». С разъяснениями выступила пресс-служба горадминистрации в комментариях на странице главы города Олега Бекмеметьева.

С вопросом обратился пользователь «Serega Poberezhny», спросив «законно ли строительство 4-метрового забора». По словам вопрошающего, от забора до ближайшего жилого дома — 30 метров.

В муниципалитете ответили, что главным управлением архитектуры и градостроительства администрации Ижевска было выдано разрешение ООО «Аэроскан» по устройству ограждения земельного участка на улице Автозаводской, 2а.

«По государственному стандарту Р 52278-2016, высота ограждения производственных территорий по ГОСТ не может быть менее 2,5 м, для регионов, в которых выпадает значительное количество снега, при снежном покрове толщиной в 1 м от поверхности земли минимальная высота конструкции автоматически увеличивается на 1 м и таким образом достигает 3,5 м, обеспечив таким образом безопасность и самого объекта, и работающих на нём людей, и случайных прохожих», — прокомментировали в администрации Ижевска.

Напомним, ранее в городской администрации уже отвечали на вопрос о допустимости размещения вблизи жилых домов «забора раздора» — противопожарный объезд вокруг дома должен быть вокруг доме не менее 6 метров.