За сутки на обработку дорог Ижевска израсходовали 77 тонн противогололедного материала

Ижевск. Удмуртия. За сутки на обработку дорог в Ижевске коммунальные службы израсходовали 77 т противогололедного материала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В связи с наступившим похолоданием в Ижевске наблюдались длительные осадки в виде снега и гололедица на дорогах. Для расчистки улиц 15 ноября в городе работали 64 единицы спецтехники, в ночь со вторника на среду количество техники уменьшили до 40 машин.

Подрядные организации подмели проезжие части, расчистили ступени, обработали дороги и тротуары, расчистили остановки и подходы к пешеходным переходам, а также очистили решетки ливневой канализации и гостевые стоянки.

За сутки коммунальные службы вывезли 23 куб. м мусора и на площади 10 кв. м литым асфальтом устранили дефекты дорожного полотна.

В настоящее время, 16 ноября, на улицы города вышли 74 единицы спецтехники. В их планах расчистить остановки и подходы к пешеходным переходам на улицах Кирова, Песочной, Камбарской, 40 лет Победы, очистить и обработать дороги и тротуары на Воткинском шоссе, расширить проезжую часть на улицах Азина, Кирпичной, Областной, дороги на СНТ «Булычево» и расчистить ступени на улицах центрального квадрата.

Если горожан не устраивает исполнение работ, то они могут обратиться в диспетчерскую по телефону 072 или 998-072. Звонки принимаются круглосуточно.