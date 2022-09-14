Проект возвращения алкоголиков к нормальной жизни может стать ключевым в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют расширять проект по возвращению людей с алкогольной зависимостью к нормальной жизни. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Жители Удмуртии все чаще жалуются на продажи контрафактной продукции и алкоголя в неустановленных законом местах и времени. Глава Удмуртии отметил, что благодаря им удалось выявить более 100 точек и зафиксировать 39 фактов продажи продукции. Предпринимателям или продавцам были выписаны штрафы, но такие суммы для них оказались незначительны.

Александр Бречалов подчеркнул, что для борьбы с этой проблемой в республике нужно изменить законодательство или выйти с инициативой о повышении штрафов за продажу контрафактного алкоголя на федеральный уровень.

«Проблема алкоголизации должна решаться комплексно. Нам важно не только пресечь деятельность этих преступников по травле населения и продаже такого алкоголя, но и работать над спасением тех, кого ещё можно спасти», – рассказал Александр Бречалов.

По его словам, вопрос смертей жителей региона из-за алкоголя и других спиртосодержащих продуктов уже обсуждался с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Глава Удмуртии отметил, что проект должен стать одним из ключевых и его нужно масштабировать, для республики это серьезный социальный и экономический вызов.