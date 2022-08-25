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Жителей Ижевска научат готовить узбекский плов на фестивале «Солнце Востока»

16:32, 25 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Жителей Ижевска научат готовить узбекский плов на фестивале «Солнце Востока»
16:32, 25 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#еда\n#рецепт\n#Узбекистан
Фото: unsplash.com
126
0

Гости мероприятия смогут попробовать 15 видов плова по рецептам разных регионов Узбекистана.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль узбекского плова «Солнце Востока» пройдет в парке Космонавтов в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Этногастрономическое мероприятие состоится 27 августа в 14:00. На празднике горожане смогут попробовать 15 видов плова, приготовленных по рецептам разных регионов Узбекистана, и поучаствовать в конкурсе по поеданию этого традиционного восточного блюда.

В 14:00 на главной сцене парка Космонавтов начнется концертная программа «Давайте готовить вместе». Представители разных народов Удмуртии и приглашенные артисты из Узбекистана покажут зрителям свои творческие номера. 

Также для гостей мероприятия будет работать ярмарка-продажа «Восточный базар», где можно будет купить плов, чай, овощи и фрукты, посуду, специи и сладости. 

А в 14:20 присутствующие посетят мастер-класс, где им пошагово покажут, как приготовить плов.

16:32, 25 августа, 2022
Екатерина Сентемова
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#еда\n#рецепт\n#Узбекистан