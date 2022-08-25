Жителей Ижевска научат готовить узбекский плов на фестивале «Солнце Востока»

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль узбекского плова «Солнце Востока» пройдет в парке Космонавтов в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Этногастрономическое мероприятие состоится 27 августа в 14:00. На празднике горожане смогут попробовать 15 видов плова, приготовленных по рецептам разных регионов Узбекистана, и поучаствовать в конкурсе по поеданию этого традиционного восточного блюда.

В 14:00 на главной сцене парка Космонавтов начнется концертная программа «Давайте готовить вместе». Представители разных народов Удмуртии и приглашенные артисты из Узбекистана покажут зрителям свои творческие номера.

Также для гостей мероприятия будет работать ярмарка-продажа «Восточный базар», где можно будет купить плов, чай, овощи и фрукты, посуду, специи и сладости.

А в 14:20 присутствующие посетят мастер-класс, где им пошагово покажут, как приготовить плов.