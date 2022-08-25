Тепловые сети Ижевска готовы к зиме почти на 90%

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты ПАО «Т Плюс» в рамках подготовки к отопительному сезону заменили 53,5 км трубопроводов. Это 89% протяженности сетей, которые капитально обновят в летний ремонтный период. Об этом главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву сообщил директор Удмуртского филиала компании Дмитрий Разумов.

К зиме в городе обновят свыше 77 км коммуникаций на общую сумму 1,9 млрд рублей. Стороны побывали на объектах, где еще идут капитальные ремонты, а также проверили территории, где работы завершились и участки благоустроили.

Самый крупный объект 2022 года — в районе улиц 50 лет Пионерии, Береговой и Кирова. Работы там ведутся по концессионному соглашению и уже подходят к своему завершению.

По словам Дмитрия Разумова, микрорайон был «горячей точкой» по степени повреждения сетей. «За последний год было выявлено более 50 дефектов. После выполненных работ надежность теплоснабжения и подачи горячей воды увеличится в 28 жилых домах, двух детских садах, лицее и двух учреждениях здравоохранения», — пояснил директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Еще одна точка, где побывало руководство, стала улица Зенитная, 9. Работы тут велись с весны. Здесь восстановили более 1,6 км теплотрасс и благоустроили поврежденный участок. Вторую часть объекта приведут в порядок в ближайшее время.

Глава Ижевска подчеркнул необходимость таких работ. «Замена асфальта, бордюрного камня, восстановление газонов - это общий подход ресурсоснабжающей организации, которая выполняет концессионное соглашение», — сказал Олег Бекмеметьев. По его словам, качественное благоустройство должно компенсировать временные неудобства горожан от проведения земляных работ.

В летний сезон ПАО «Т Плюс», помимо реконструкции 5 км магистральных теплотрасс и 55 км квартальных сетей отопления и ГВС, заменит в рамках текущих ремонтов почти 17 км трубопроводов .

Кроме того, энергетики модернизируют и полностью автоматизируют 12 тепловых пунктов и 5 котельных, в том числе переведут на газ три угольных теплоисточника и один, работающий на электричестве.