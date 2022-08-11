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«Лежачий полицейский» и новый пешеходный переход появятся в Ижевске

12:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
«Лежачий полицейский» и новый пешеходный переход появятся в Ижевске
12:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
99
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#полезный город\n#пешеходный переход
Фото: @arzik2
99
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Постановления подписал глава города.

Ижевск. Удмуртия. «Лежачий полицейский» и пешеходный переход появятся в Ижевске. Соответствующие постановления подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Искусственная неровность появится в зоне пешеходного перехода по улице Выставочной у остановки «Промкомбинат». Новая зебра появится на улице Вадима Сивкова напротив дома №65 по улице Красноармейской (детский сад №131).

Контроль за исполнением обоих постановлений возложен на начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.

12:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полезный город\n#пешеходный переход