«Лежачий полицейский» и новый пешеходный переход появятся в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. «Лежачий полицейский» и пешеходный переход появятся в Ижевске. Соответствующие постановления подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Искусственная неровность появится в зоне пешеходного перехода по улице Выставочной у остановки «Промкомбинат». Новая зебра появится на улице Вадима Сивкова напротив дома №65 по улице Красноармейской (детский сад №131).

Контроль за исполнением обоих постановлений возложен на начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.