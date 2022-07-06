В парке Космонавтов появится самая большая в Ижевске песочница

Ижевск. Удмуртия. В августе в Ижевске соорудят самую большую городскую песочницу. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Песочница появится в парке Космонавтов на месте установленного в 2008 году детского городка, который не прошёл проверку на безопасность. Состояние конструкций не позволяет провести качественный ремонт, поэтому их демонтируют. На время проведения работ территорию детского городка закроют для посетителей.

Новый объект планируется открыть в августе. Городские власти обещают, что это будет самая большая ижевская песочница. В будущем здесь можно будет проводить конкурсы песчаных скульптур.