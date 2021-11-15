В Ижевске появятся остановки, обшитые сухой древесиной

Реализовать идею планируется за счет программы инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Берша планируют обновить остановки. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.

Летом 2021 года жители района обратились в Центр территориального развития региона с просьбой разработать проект улучшения внешнего вида остановочных комплексов.

У архитекторов получился вариант, который можно реализовать при минимальных вложениях. Чтобы изменить облик, достаточно покрасить металлические конструкции в черно-серый цвет и обшить корпус сухой древесиной. Название остановки и другую нужную информацию планируется написать фирменным шрифтом Ижевска.

Жители района одобрили этот проект. Реализовать его планируется по программе инициативного бюджетирования.