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На перекрестке улиц 3-я Подлесная и 30 лет Победы в Ижевске решили вернуть пешеходный переход

13:40, 28 июня, 2021
Анна Торхова
На перекрестке улиц 3-я Подлесная и 30 лет Победы в Ижевске решили вернуть пешеходный переход
13:40, 28 июня, 2021
Анна Торхова
122
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор\n#пешеходный переход
Фото: arzik2
122
0

Ранее его демонтировали по предписанию ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке улиц 3-я Подлесная и 30 лет Победы в Ижевске после жалоб жителей решили поставить светофор. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Ранее на месте был пешеходный переход, но по предписанию ГИБДД его ликвидировали. Горожан такая ситуация не устроила. В настоящее время рассматривается вариант установки светофора с кнопкой. Появится он не позднее 2022 года.

«У нас в работе целый перечень светофорных объектов, существует очередь на их монтаж», - пояснил глава.

13:40, 28 июня, 2021
Анна Торхова
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор\n#пешеходный переход