На перекрестке улиц 3-я Подлесная и 30 лет Победы в Ижевске решили вернуть пешеходный переход

Ранее его демонтировали по предписанию ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке улиц 3-я Подлесная и 30 лет Победы в Ижевске после жалоб жителей решили поставить светофор. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Ранее на месте был пешеходный переход, но по предписанию ГИБДД его ликвидировали. Горожан такая ситуация не устроила. В настоящее время рассматривается вариант установки светофора с кнопкой. Появится он не позднее 2022 года.

«У нас в работе целый перечень светофорных объектов, существует очередь на их монтаж», - пояснил глава.