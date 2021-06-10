Что увидят ижевчане в готовящейся к открытию типографии на Пастухова

Двери нового творческого пространства откроются 11 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 июня свои двери откроет творческое пространство в бывшем здании типографии на Пастухова, 13. ИА "Сусанин" ведёт прямое включение из будущего креативного кластера.

Свои двери творческое пространство откроет 11 июня в 16:00. Разместилось оно в здании 1937 года постройки, доступ в которое долгие годы был закрыт. На открытии гостей ждут концерты, маркет, лекции, презентация шрифта Ижевска и выставка визуального наследия.