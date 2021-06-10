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Что увидят ижевчане в готовящейся к открытию типографии на Пастухова

16:10, 10 июня, 2021
Юрий Абашев
Что увидят ижевчане в готовящейся к открытию типографии на Пастухова
16:10, 10 июня, 2021
Юрий Абашев
123
0
#Ижевск\n#общество\n#культура\n#видео
Фото: ИА Сусанин
123
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Двери нового творческого пространства откроются 11 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 июня свои двери откроет творческое пространство в бывшем здании типографии на Пастухова, 13. ИА "Сусанин" ведёт прямое включение из будущего креативного кластера.

Свои двери творческое пространство откроет 11 июня в 16:00. Разместилось оно в здании 1937 года постройки, доступ в которое долгие годы был закрыт. На открытии гостей ждут концерты, маркет, лекции, презентация шрифта Ижевска и выставка визуального наследия.

16:10, 10 июня, 2021
Юрий Абашев
123
0
#Ижевск\n#общество\n#культура\n#видео