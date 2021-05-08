Дополнительные автобусные рейсы до кладбищ пустят в Ижевске 9 и 11 мая

Рейсы отправляются по мере накопления пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 и 11 мая появятся дополнительные рейсы автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТа.

До Хохряковского кладбища 9 мая можно будет добраться двумя маршрутами. Автобус № 320к «9 Января – Хохряки» будет курсировать с 8:00 до 14:00. Рейсы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 20 минут. Последний рейс от остановка «9 Января» в 13:40, от Хохряков в 14:06.

Автобус № 320 «9 Января – Ягул» на линии весь день с 6:30 до 20:00. С 06:30 – 08:30 – интервал 20 минут, с 09:30 до 16:00 – интервал 30 мин., 16:00 -19:20 – интервал 20 минут.

До Южного кладбища проследует автобус № 41к – с 7:30 до 14:00 отправление с интервалом 30 минут. Последний рейс обратно в 14:31.

Маршрут № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище» начнет работать с 07:30, до 14:30. Последний рейс с Южной автостанции в 14:30, от Южного кладбища - в 14:50. Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 10 минут.

11 мая до Хохряковского кладбища автобусы пойдут по схеме 9 мая.

До Южного кладбища поедет маршрут № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище»: 07:30 - 14:10 (последний рейс в 14:10 – с Южной автостанции, 14:30 от Южного кладбища). Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 20 минут.

Рейсы маршрута № 41к на этот день не запланированы.