Пандусы в жилых домах Ижевска можно будет обустраивать за счет средств реестра наказов избирателей

Жильцы 45 домов просят депутатов помочь инвалидам-колясочникам.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские депутаты приняли решение строить пандусы в многоквартирных домах за счет бюджетных средств. На прошедшей сессии городской думы были внесены поправки в положение о наказах избирателей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Изменения коснулись категорий работ, которые могут быть выполнены из средств депутатского фонда. В частности, за счет городского бюджета могут быть оборудованы пандусы или конструкции для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан. Сегодня в Ижевске проживает более 2 тысяч инвалидов-колясочников, многие из них годами не могут покинуть свои дома без посторонней помощи.

Пандус - это общедомовое имущество, его строительство производится за счет самих жильцов по решению общего собрания. Пандусы внутри подъездов недорогие - от 10 до 30 тысяч рублей. А вот пандусы снаружи могут стоить до 500 тысяч рублей. У многих домов нет средств на такие дорогие конструкции.

В настоящее время в администрацию Ижевска поступило 45 заявлений от инвалидов-колясочников с просьбой обустроить пандусы у подъездов домов.