В Сарапуле может появиться ледовый дворец

Один из вариантов расположения будущего здания — микрорайон «Поворот».

Сарапул. Удмуртия. Ледовый дворец может появиться в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Просьба о строительстве объекта поступила от жителя города. Михаил Колесов записал видеообращение руководителю Удмуртии Александру Бречалову.



«На данный момент в Сарапуле происходит ряд изменений в лучшую сторону, но есть и проблемы. Городу необходим ледовый дворец. В Ижевске, Можге, Воткинске, Глазове такие спортивные объекты есть или достраиваются. Мы готовы показать место, где можно построить ледовый дворец и для сарапульцев», — рассказал Михаил Колесов.

Позже Александр Бречалов пообщался с активистами города. Они представили несколько эскизов будущего здания. В планах — стандартная ледовая арена 30 на 50 м, где можно будет проводить турниры разного уровня, трибуна на 250 мест, тренажерный зал, раздевалки и административный этаж.



Один из вариантов расположения будущего ледового дворца — микрорайон «Поворот». По мнению активистов, это удобная локация, так как она находится практически в центре. Также в этой части города проходят все основные дороги. Жителям будет удобно добираться с любой точки на автомобиле или автобусе.



В итоге Александр Бречалов предложил изучить больше вариантов проекта. Глава пообещал, что власти будут искать инвесторов для реализации идеи. Строительство может начаться весной 2021 года.

Напомним, что ранее в Ижевске начался капитальный ремонт стадиона «Локомотив». Работы пройдут в несколько этапов. Там построят универсальную игровую площадку, футбольное поле и трибуну, обустроят беговые дорожки, установят освещение, приведут в порядок административный корпус и гараж.





