За прошедшую ночь с улиц Ижевска убрали 10 поваленных деревьев

Днем рабочие восстанавливают дорожные знаки и упавшие ограждения.

Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы очищают улицы Ижевска от последствий ночного ливня. О проводимых работах на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

За прошедшую ночь, 17 июля, было убрано 10 поваленных деревьев, сломанные ветки. Также рабочие прочистили ливневки.

В диспетчерскую службу поступило 85 обращений жителей. 17 из них касались упавших деревьев. В настоящее время их убирают управляющие компании и Служба благоустройства города.

63 человека пожаловались на отключение электроэнергии в частном секторе. В настоящее время энергетики ведут там работы. Напомним, помимо Ижевска без электричества остались еще несколько населенных пунктов Удмуртии.

4 обращения поступило по вопросу подтопления многоквартирных домов и соцобъекта. Сейчас с последствием непогоды борются обслуживающие организации и районные администрации.

17 июля службы продолжают восстанавливать дорожные знаки и упавшие ограждения.

Обратиться по вопросам упавших деревьев, неработающих ливневок можно в городскую информационную службу по номеру 072, с мобильного 998-072, а также в службу благоустройства – 78-72-78.