Гроза оставила без электричества ряд населенных пунктов в Удмуртии

Больше всего технологических нарушений зафиксировали в Завьяловском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах, а также Воткинске и Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Прошедшая гроза оставила без электричества часть жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго», наибольшее количество технологических нарушений было зафиксировано в Завьяловском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах, а также в Воткинске и Ижевске.

В течение ночи с 16 на 17 июля энергетики устраняли последствия падения деревьев, попадания на провода веток и посторонних предметов.

Функционирование основной сети восстановлено к утру пятницы. В настоящее время продолжаются восстановительные работы по отдельным заявкам потребителей на сети 0,4 кВ.