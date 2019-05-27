«Нарисуй слона!»: в Ижевске появится новый арт-объект

Создадут его сами горожане.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится новый арт-объект, который установят на территории зоопарка. Создадут его сами горожане, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В субботу, 1 июня, сразу на трех площадках города пройдет инклюзивный художественный флешмоб «Нарисуй слона!». Известные художники, студенты Удмуртского госуниверситета, учащиеся школ искусств вместе с детьми-инвалидами раскрасят трех сказочных слонов.

«Затем эта «семейка» станет арт-объектом в зоопарке, и все горожане смогут с ними фотографироваться», - отмечается в сообщении.

Площадки будут работать в Зоопарке Удмуртии, реабилитационном центре «Адели» на улице Ленина и центре «Ассоль» на улице Коммунаров.