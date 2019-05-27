play
pause
  • $ 64.46 ↓
  • € 72.19 ↓

«Нарисуй слона!»: в Ижевске появится новый арт-объект

14:20, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
14:20, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
286
0
#дети\n#Ижевск\n#инвалиды\n#город\n#Удмуртия\n#арт\n#дети-инвалиды
Фото: Pixabay
286
0

Создадут его сами горожане.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится новый арт-объект, который установят на территории зоопарка. Создадут его сами горожане, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В субботу, 1 июня, сразу на трех площадках города пройдет инклюзивный художественный флешмоб «Нарисуй слона!». Известные художники, студенты Удмуртского госуниверситета, учащиеся школ искусств вместе с детьми-инвалидами раскрасят трех сказочных слонов.

«Затем эта «семейка» станет арт-объектом в зоопарке, и все горожане смогут с ними фотографироваться», - отмечается в сообщении.

Площадки будут работать в Зоопарке Удмуртии, реабилитационном центре «Адели» на улице Ленина и центре «Ассоль» на улице Коммунаров.

14:20, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
286
0
#дети\n#Ижевск\n#инвалиды\n#город\n#Удмуртия\n#арт\n#дети-инвалиды
МирТесен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевший из Москвы в Ижевск самолет вынужденно сел в Нижнекамске

20:35, 23 мая, 2019
6446

Гендиректор сменился на Сарапульском электрогенераторном заводе

2802
17:10, 24 мая, 2019

10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

2365
13:07, 23 мая, 2019

Похолодание придет в Удмуртию в пятницу

1975
14:51, 23 мая, 2019

День города в Сарапуле будут праздновать три дня

1820
14:08, 21 мая, 2019

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом «пьяном» мальчике в Балашихе

12:44, 21 мая, 2019
1717

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тыс пациентов

1177
12:03, 21 мая, 2019

Туристам из России открыли безвизовый въезд еще в одну страну

1058
12:47, 25 мая, 2019

В России впервые пожизненное заключение получил наркобарон

817
17:23, 22 мая, 2019

Красноярский депутат призвал запретить Minecraft из-за пропаганды насилия

751
17:51, 23 мая, 2019

Мальчик из России погиб от отравления в египетском отеле

16:32, 21 мая, 2019
3110

Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги финала

1279
09:46, 23 мая, 2019

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

1014
17:10, 27 мая, 2019

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

944
09:32, 21 мая, 2019

Пожилой японец три года слепил лазерной указкой пилотов ВВС США

857
16:42, 22 мая, 2019