День пельменя и «Лыжня России»: куда сходить в Ижевске в выходные

Программа городских мероприятий на 9 и 10 февраля.
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к концу и самое время спланировать свои выходные. Жителей Ижевска ждет насыщенная суббота. Сходить на фестиваль «День пельменя» или приобщиться к спорту? Решайте сами.
9 февраля
Фестиваль «Всемирный день пельменя – 2019»
Место: Центральная площадь Ижевска
11:00 – 11:30 – открытие фестиваля;
11:30 – 16:00 – концертная программа на центральной сцене, в том числе: прямые включения с разных точек мира, где вместе с Удмуртией празднуют «Всемирный день пельменя», фолк-фестиваль, конкурсы и розыгрыши;
12:00 – 12:05 – танцевальный флешмоб «Танцуй пока молодой»;
13:00 – 13:30 – финал чемпионата по сборке мясорубки;
10:00 – 15:00 – конкурсные площадки;
10:00 – 18:00 – «Межнациональный пельменный СЪЕСТ»;
10:00 – 16:00 – спортивно-развлекательные площадки и аттракционы, в том числе: тупен шудон, кукей бичаса, пельнянькей, пельнянь-шудон, рыбалка, охота и собирательство;
10:00 – 15:30 – семейная командная эстафета «Русь матушка»;
10:00 – 17:00 – детская игровая площадка «Шудон корка» (дом игр для детей);
10:00 – 17:00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства;
10:00 – 18:00 – ярмарка-продажа пельменных полуфабрикатов;
11:00 – 17:00 – информационная площадка событийного календаря 2019 года;
13:00 – 14.00 – показ этноколлекций дизайнеров Ижевска и Удмуртии;
11:00 – 16:00 – акция «Открытка из Ижевска»;
11:00 – 18:00 – выставка «Бурановские мотивы»;
12:00 – 16:00 – творческие мастер-классы по изготовлению пельменных сувениров;
16:00 – 17:00 – подведение итогов и награждение победителей конкурсов, акций, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь» и многое др.;
17:00 – главный розыгрыш «Годового запаса пельменей» от партнера фестиваля;
10:00 – 18:00 – горячая еда и напитки.
XXXVII открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
12:00 – СОЛК имени Г.А. Кулаковой (пос. Югдон, 14-й км Якшур-Бодьинского тракта).
Районные старты:
10:00 – лыжная трасса стадиона «Нефтемаш» (улица Оржоникидзе, 1г);
10:00 – лыжная база «Снежинка» (Воткинское шоссе,25);
10:00 – Ярушкинский дендропарк;
11:00 – стадион «Купол» (улица Кирова, 6);
12:00 – Агростроительный колледж (улица Автономная, 81).
Зимний велопарад
13:00 – старт у здания администрации Ижевска (улицы Пушкинская, 276).
Напомним, что в связи с проведением данного спортивного мероприятия с 12:45 до 13:40 на нескольких улицах города движение транспорта будет ограничено.
10 февраля
Открытое первенство города Ижевска по мотокроссу (поселок Хохряки).