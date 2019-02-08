День пельменя и «Лыжня России»: куда сходить в Ижевске в выходные

Программа городских мероприятий на 9 и 10 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к концу и самое время спланировать свои выходные. Жителей Ижевска ждет насыщенная суббота. Сходить на фестиваль «День пельменя» или приобщиться к спорту? Решайте сами.

9 февраля

Фестиваль «Всемирный день пельменя – 2019»

Место: Центральная площадь Ижевска

11:00 – 11:30 – открытие фестиваля;

11:30 – 16:00 – концертная программа на центральной сцене, в том числе: прямые включения с разных точек мира, где вместе с Удмуртией празднуют «Всемирный день пельменя», фолк-фестиваль, конкурсы и розыгрыши;

12:00 – 12:05 – танцевальный флешмоб «Танцуй пока молодой»;

13:00 – 13:30 – финал чемпионата по сборке мясорубки;

10:00 – 15:00 – конкурсные площадки;

10:00 – 18:00 – «Межнациональный пельменный СЪЕСТ»;

10:00 – 16:00 – спортивно-развлекательные площадки и аттракционы, в том числе: тупен шудон, кукей бичаса, пельнянькей, пельнянь-шудон, рыбалка, охота и собирательство;

10:00 – 15:30 – семейная командная эстафета «Русь матушка»;

10:00 – 17:00 – детская игровая площадка «Шудон корка» (дом игр для детей);

10:00 – 17:00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства;

10:00 – 18:00 – ярмарка-продажа пельменных полуфабрикатов;

11:00 – 17:00 – информационная площадка событийного календаря 2019 года;

13:00 – 14.00 – показ этноколлекций дизайнеров Ижевска и Удмуртии;

11:00 – 16:00 – акция «Открытка из Ижевска»;

11:00 – 18:00 – выставка «Бурановские мотивы»;

12:00 – 16:00 – творческие мастер-классы по изготовлению пельменных сувениров;

16:00 – 17:00 – подведение итогов и награждение победителей конкурсов, акций, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь» и многое др.;

17:00 – главный розыгрыш «Годового запаса пельменей» от партнера фестиваля;

10:00 – 18:00 – горячая еда и напитки.

XXXVII открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

12:00 – СОЛК имени Г.А. Кулаковой (пос. Югдон, 14-й км Якшур-Бодьинского тракта).

Районные старты:

10:00 – лыжная трасса стадиона «Нефтемаш» (улица Оржоникидзе, 1г);

10:00 – лыжная база «Снежинка» (Воткинское шоссе,25);

10:00 – Ярушкинский дендропарк;

11:00 – стадион «Купол» (улица Кирова, 6);

12:00 – Агростроительный колледж (улица Автономная, 81).

Зимний велопарад

13:00 – старт у здания администрации Ижевска (улицы Пушкинская, 276).

Напомним, что в связи с проведением данного спортивного мероприятия с 12:45 до 13:40 на нескольких улицах города движение транспорта будет ограничено.

10 февраля

Открытое первенство города Ижевска по мотокроссу (поселок Хохряки).